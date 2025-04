Mieloma multiplo, in Italia primo anticorpo bispecifico con target Gprc5d

5 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – L'anticorpo bispecifico umanizzato talquetamab è disponibile e rimborsato in Italia. Sviluppato da Johnson & Johnson con somministrazione per via sottocutanea e pronto all'uso – informa la farmaceutica – è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario che abbiano ricevuto almeno 3 precedenti terapie, compresi un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che abbiano mostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia. Si tratta della prima immunoterapia per il trattamento del mieloma multiplo che abbia come bersaglio il Gprc5d (G-protein coupled receptor family C group 5 member D), un recettore orfano altamente espresso sulle cellule di mieloma, ma con bassa espressione in quelle normali e nei tessuti umani normali. Il mieloma multiplo è un tumore del sangue raro che ha origine nel midollo osseo ed è causato dalla proliferazione senza controllo delle plasmacellule. Si tratta di una malattia che colpisce ogni anno circa 6mila persone in Italia, con il 38% di diagnosi che avvengono dopo i 70 anni di età e una sopravvivenza a 5 anni di circa il 50 %. Si tratta di "una malattia caratterizzata da fasi di remissione indotte dall'efficacia delle terapie e da fasi di malattia attiva dovute, invece, a fenomeni di resistenza ai farmaci stessi – spiega Monica Galli, dirigente medico di primo livello divisione di Ematologia, Asst Papa Giovanni XXIII, Bergamo – La sfida che dobbiamo affrontare nella pratica clinica è proprio la gestione della malattia in fase avanzata, con pazienti che sono stati trattati con tutte le opzioni terapeutiche disponibili e sviluppato refrattarietà alle stesse. L'arrivo di talquetamab in Italia rappresenta, dunque, un significativo passo avanti per una categoria di pazienti che, fino ad oggi, disponeva di poche alternative terapeutiche e con risposte non sempre adeguate". Talquetamab, secondo anticorpo bispecifico disponibile per il mieloma multiplo, è in grado di riconoscere e legare da un lato il recettore Gprc5d presente sulle cellule di mieloma e dall'altro il CD3 sulle cellule T, permettendo a queste due cellule di entrare in contatto e aiutare quindi il sistema immunitario a combattere il tumore stesso. "L'identificazione del Gprc5d come nuovo target terapeutico ha portato negli studi clinici a risposte profonde. Inoltre – illustra Elena Zamagni, professore associato di Ematologia dell'Istituto di Ematologia 'L. e A. Seràgnoli' Irccs Aou S. Orsola-Malpighi di Bologna – a differenza di altri target per il mieloma multiplo, la sua espressione sulle cellule del sistema immunitario è limitata, fornendo un nuovo importante approccio per colpire questa malattia così eterogenea. Se guardiamo alla pratica clinica, la via di somministrazione sottocutanea rappresenta un vantaggio sia per i pazienti sia per gli addetti ai lavori in quanto, seppur con la necessità di un monitoraggio addizionale, la terapia può essere praticata in un ambiente di Day hospital. Inoltre, trattandosi di una terapia pronta all'uso, può essere prontamente utilizzata in caso di rapida progressione della malattia. Oggi, grazie alla ricerca scientifica – sottolinea – assistiamo a un ampliarsi di scelte terapeutiche per il mieloma che ci permette una maggiore personalizzazione della terapia, sulla base non solo dell'efficacia, ma anche considerando il profilo di sicurezza e gli aspetti pratici come la modalità di somministrazione, che sono fattori rilevanti per la vita quotidiana dei pazienti. Grazie all'arrivo di talquetamab, inoltre, si può anche rispondere al bisogno clinico di quei pazienti che sono già stati esposti ad agenti diretti contro l'antigene di maturazione delle cellule B (Bcma)" L'efficacia e la sicurezza di talquetamab sono state determinate dallo studio multicentrico in aperto di fase 1 Monumen-TAL 1. Secondo i risultati più recenti dello studio – riporta una nota – nei pazienti trattati settimanalmente con la dose di talquetamab 0,4 mg/kg, il tasso di risposta complessiva (Orr) è stato del 74,1% (intervallo di confidenza al 95%). Nello specifico, il 26,6% dei pazienti trattati ha ottenuto una risposta parziale molto buona (Vgpr), con il 9,8% che ha ottenuto una risposta completa (Cr) e il 23,1% che ha raggiunto una risposta completa stringente (sCr). Il tempo mediano alla prima risposta è stato pari a 1,2 mesi (range, 0,2-10,9). Inoltre, il 30,8% dei trattati ha raggiunto la negatività della malattia minima residua (Mrd) alla soglia di sensibilità 10-5, mentre nei pazienti che hanno raggiunto una risposta completa o migliore, il tasso di negatività della Mrd si è assestato al 54,2%. Nei pazienti trattati con la dose 0,8 mg/kg a cadenza quindicinale, invece, l'Orr è stato del 69,5% (intervallo di confidenza al 95%). Nello specifico, il 18,8% dei pazienti trattati con talquetamab ha ottenuto una Vgpr: il 9,1% in Cr e il 31,2% in sCr. Il tempo mediano alla prima risposta è stato pari a 1,3 mesi (range, 0,2 – 9,2). Inoltre, il 29,7% ha raggiunto Mrd alla soglia di sensibilità 10-5, mentre nei pazienti che hanno raggiunto una risposta completa o migliore il tasso di negatività della Mrd si è assestato al 42,9%. La sopravvivenza libera da malattia (Pfs) è stata rispettivamente: 7,5 mesi per la coorte 0,4, mg/kg settimanale; 11,2 mesi per quella 0,8 mg/kg con somministrazione quindicinale; 7,7 mesi per la coorte precedentemente esposta ad altre terapie di reindirizzamento delle cellule T. Nello scenario terapeutico per il mieloma multiplo, talquetamab rappresenta una nuova opportunità per i pazienti con malattia pluri-refrattaria che, ad oggi, hanno pochi trattamenti a loro disposizione. "Ci auguriamo che l'accesso a questa e alle altre terapie innovative possa essere sempre più rapido ed equo su tutto il territorio nazionale – afferma Nicolò Pozzetto, progetti istituzionali Ail, sezione di Milano – L'Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, da oltre 50 anni è al fianco dei pazienti ematologici con l'obiettivo di sostenere la ricerca, l'assistenza e sensibilizzare l'opinione pubblica contro i tumori del sangue. Attraverso l'opera delle 83 sezioni provinciali, il nostro impegno ultimo è di contribuire a curare al meglio i pazienti". "Da oltre 30 anni Johnson & Johnson investe nella ricerca scientifica per lo sviluppo di farmaci innovativi che rispondano ai bisogni clinici insoddisfatti dei pazienti conclude – dichiara Alessandra Baldini, direttrice medica, Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia – e per essere al fianco dei medici nella cura dei tumori solidi ed ematologici. Il nostro obiettivo è quello di migliorare e prolungare la vita dei pazienti, rendendo le nostre terapie innovative accessibili ai pazienti il più velocemente possibile. La decisione di Aifa di rimborsare questa terapia rappresenta un ulteriore passo avanti nell'aumentare le opzioni terapeutiche per i pazienti con mieloma multiplo refrattario. Proprio per questo – conclude – la nostra pipeline, in continuo sviluppo ed evoluzione, vuole offrire trattamenti sempre più mirati per le diverse necessità dei pazienti, senza fermarsi alla sola efficacia clinica, ma guardando anche a migliorare la loro qualità di vita". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.