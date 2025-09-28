Michigan, sparatoria in una chiesa mormona: “Diversi feriti, edificio in fiamme”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste colpite nella sparatoria avvenuta oggi, domenica 28 settembre, in una chiesa mormona a Grand Blanc nella contea di Genesee in Michigan. Lo riporta la polizia locale che aggiunge che l'aggressore sarebbe stato colpito e non è più una minaccia, mentre l'edificio religioso è in fiamme, secondo quanto si legge sulla Cnn. La polizia di Grand Blanc, un sobborgo di Flint, cittadina ad un'ottantina di chilometri da Detroit, non ha specificato se dicendo che l'aggressore è stato neutralizzato, volesse dire che è stato ucciso o arrestato. Nel suo comunicato esorta la popolazione a rimanere lontana dall'area della chiesa che è in fiamme. "L'intera chiesa è in fiamme" dichiara Christopher Swanson, sceriffo della contea di Genesee. Lo sceriffo poi ha confermato che le persone che si trovavano all'interno dell'edificio sono state fatte uscire e che vi sono diverse persone che sono state colpite, senza dare altre precisazioni sulle loro condizioni, si legge su sito Abcnews. "In questa domenica, giorni di preghiera e pace, una tale violenza è un grandissimo male, le nostre preghiere vanno alle vittime, le famiglie e la comunità", ha scritto su X John James, deputato repubblicano del Michigan. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

