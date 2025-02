Michelle Hunziker, nuovo amore? Le foto in montagna con Alvise Rigo

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Michelle Hunziker ha trovato un nuovo amore? La showgirl è stata paparazzata da Chi in montagna e in compagnia di Alvise Rigo, modello ed ex rugbista. La complicità tra i due – come fa sapere il settimanale di Alfonso Signorini – è stata fin da subito "evidente". Michelle Hunziker, 48 anni, e Alvise Rigo, 32 anni, si sarebbero conosciuti proprio in vacanza, a Sankt Moritz: "È stata intesa al primo sguardo. Alvise e Michelle sono stati sempre insieme", scrive Chi a corredo delle foto che ritraggono i due mentre sorridono e si scambiando teneri sguardi. Galeotto è stato l'evento organizzato da Giorgio Armani in cui è stata presentata la linea neve del brand. "Una complicità e una naturalezza evidenti. Prima di partire per la Svizzera non si conoscevano, dopo poche ore si muovevano come una coppia rodata", continua il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini. Alvise Rigo è un modello, personal trainer ed ex rugbista. Nel 2021 ha partecipato al dance show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle e in quel periodo ha avuto un breve flirt con la ballerina Tove Villfor. Conosciuto dal piccolo e grande schermo per aver ottenuto nel 2023 un ruolo nella fiction 'Che Dio ci aiuti' e nel film 'Nuovo Olimpo' del regista Ferzan Özpetek. Sia Michelle che Alvise, al momento, sono single. L'ultima relazione della showgirl risale al 2023, quando frequenta l'osteopata Alessandro Carollo. Conosciuto dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Che possa, quindi, essere l'inizio di una nuova frequentazione per entrambi? —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.