Michele Cafaggi, lo specialista di bolle di sapone sul palco del Tk di Castellammare di Stabia con ”Sono solo bolle di sapone”

Appuntamento per bambini e famiglie sabato 12 aprile ore 17 a conclusione della rassegna YOUNG di Casa del Contemporaneo e Le Nuvole.

Tra bolle di sapone e mostri schiumosi si conclude al TK di Castellammare di Stabia la rassegna di teatro e cinema YOUNG rivolta a famiglie e scuole, ideata e organizzata da Casa del Contemporaneo e Le Nuvole. Nell’appuntamento di sabato pomeriggio, il 12 aprile alle ore 17, ospite Michele Cafaggi di studio TA-DAA! (Milano) che con Teatro Gioco Vita (Piacenza) porta in sala lo spettacolo di clownerie e magie nouvelle Sono solo bolle di sapone.

Un uomo di mezza età vestito di tutto punto si presenta in scena: deve fare uno spettacolo in teatro. Lui è uno specialista di Bolle di Sapone, ma ha dimenticato i suoi attrezzi. Non si dispera e decide di far fronte all’imprevisto come solo lui può fare: creando con le sue bolle di sapone gli oggetti più strani. Sarà l’unico modo anche per affrontare un enorme “mostro schiumoso” che si scoprirà non essere poi così terribile.

“Cosa succederebbe se il nostro incubo peggiore diventasse realtà? E, se a guardarla bene, questa fosse l’occasione per affrontare innocui mostri schiumosi e apparenti fragilità? A volte lo stupore è dietro l’angolo o nascosto in una vecchia valigia di cartone: frugando bene nelle tasche capita di trovare un pensiero smarrito o semplicemente un sorriso” riferisce il una nota Cafaggi, già PREMIO NAZIONALE FRANCO ENRIQUEZ 2016 per i suoi spettacoli frutto di una ricerca profonda e di una maturità, messe a disposizione anche di eventi benefici a favore dei bambini come Dott. Sogno presso la Fondazione Theodora Onlus.

Lo spettacolo sarà proposto anche alle classi di scuole dell’infanzia e primaria nelle mattine del 10 e 11 aprile, a conclusione della programmazione artistica che in questa stagione ha incrociato diversi istituti del territorio stabiese che hanno scelto di integrare il loro percorso curricolare con la visione di spettacoli nella sala di Via Allende nell’ambito del progetto ALTRI SGUARDI riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Uno spettacolo comico e senza parole nel solco della visione artistica e creativa di Cafaggi, la regia è di Ted Luminarc, le musiche originali di Davide Baldi e disegno luci e scenografie di Izumi Fujiwara.

Nello Spazio Arte del foyer ancora visitabile fino alla fine del mese la mostra “Raffaele Viviani: la Maschera” – ad accesso gratuito in orari apertura botteghino – con fotografie anche autografate e manifesti di spettacoli selezionati e allestiti dall’Archivio Storico Giuseppe Plaitano.

Il biglietto costa euro 9 con possibilità di acquisto anche con Carta Docente e Carta Cultura Giovani. Accesso in sala da Via Salvador Allende 4 con Garage Italia in convenzione.

INFO allo 081 1824 7921 e [email protected] e on line www.teatrokarol.it

