Michela Baselice “Vorrei credere” il nuovo singolo della cantante salernitana

Condividi

“Vorrei credere” è il nuovo singolo di Michela Baselice, un brano electro-pop che porta la firma di Vittorio Valenti (etichetta Il Branco Publishing srl). Vorrei credere che respirare sia come spaccare il mondo, vorrei credere che dopo ogni tempesta nasca un nuovo giorno – così dice il testo di questa intensa ballad, che chiude con la frase -Qualche volta ammetto ho perso, è servito a darmi un modo-. Continua il percorso discografico dell’artista campana, giovane interprete che vanta già numerose esperienze musicali.

https://www.youtube.com/watch?v=g3MSmGHFP1c

Michela Baselice (Sarno – SA) nel 2015, a soli 14 anni, vince il suo primo concorso canoro “VIVERE DI MUSICA” indetto dall’ ETICHETTA HYDRA MUSIC e nello stesso anno ne vince anche altri classificandosi sempre al primo posto (“SUMMER MUSIC FESTIVAL III EDIZIONE” e “PREMIO PEPPE CASO VIERSE”). Nel 2016, partecipa al prestigioso concorso canoro “PREMIO MIA MARTINI” al quale è riuscita a conquistare la finale che si è svolta nel paese natio di Mia Martini, Bagnara Calabra. Nel 2017, vince la categoria folk del concorso canoro “EURO KIDS WINTER INTERNATIONAL CONTEST OF THE ARTS FOR YOUNG TALENTS”. Nello stesso anno vince altri due concorsi: “UNA VOCE PER SCAFATI” (nei quali ha avuto l’opportunità di registrare l’inedito “OLTRE”) e “FESTIVAL DEL MARE” svoltosi all’Arena del mare di Salerno in diretta su Telecolore conquistandosi di diritto la partecipazione come ospite al Premio Charlot. Nel 2018 registra un nuovo inedito “TU NON SAI AMARE” riscuotendo un grande successo. Continua la sua carriera artistica trionfando ancora a numerosi concorsi importanti tra i quali il “concorso internazionale di esecuzione musicale città di Airola” classificandosi con punteggio 100/100 con lode. Successivamente si esibisce presso gli studi “Rai” con un’orchestra pop. Continua a perfezionarsi anche tramite masterclass con personaggi importanti come Cheryl Porter, ricevendo un’analisi vocale con il massimo dei voti. Attualmente si esibisce con varie orchestre calcando palchi e teatri internazionali (Spagna, Tunisia, ecc). Nel 2022, a soli 20 anni, si laurea in “Canto Pop” presso Conservatorio di Musica di Salerno. Sempre nel 2022, ad ottobre, ha avuto modo di duettare con Giorgia, grazie al programma “stasera c’è Cattelan” su Rai 2. Progetti futuri: presentazione di un disco e concerti.

Link:

Instagram:

https://instagram.com/michelabaselice?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook:

https://www.facebook.com/michela.baselice

YouTube:

https://youtube.com/channel/UCC9EckwW5NX0uRU37Mi-ZSg