Mexedia nomina direttore commerciale Giovanni Mannarino

Condividi

Paolo Bona (coo di Mexedia): la sua esperienza ci dà la possibilità di rafforzare la nostra strategia commerciale.

Gli highlights del primo semestre 2022, confermano un trend dì crescita che registra 83 milioni dì fatturato e 4 milioni dì EBITDA

“L’arrivo di Giovanni Mannarino è un ulteriore tassello per la crescita di Mexedia.” Lo dichiara il COO di Mexedia (https://mexedia.com) Paolo Bona nell’annunciare la nomina di Giovanni Mannarino come direttore commerciale della tech company quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris. diventata da maggio Società Benefit.

Mexedia, che ha chiuso il 2021 con un fatturato consolidato di 131,8 milioni di euro e 7 milioni di EBITDA, negli highlights relativi al primo semestre 2022, conferma un trend dì crescita che registra 83 milioni di euro dì fatturato e 4 milioni dì EBITDA. La tech company offre soluzioni innovative e strumenti avanzati racchiusi in un unico ecosistema tecnologico integrato per consentire alle aziende di gestire tutte le attività di comunicazione con i clienti.

“Mannarino – spiega Paolo Bona – avrà il compito di lavorare alle integrazioni delle società che stiamo acquisendo puntando sul cross selling di servizi prima venduti in maniera separata tra loro.”

Mexedia ha annunciato a settembre l’acquisizione di Phonetime e Matchcom, rafforzando così la sua presenza negli Stati Uniti e Sud America.

“La partnership con Phonetime e Matchcom- spiega Paolo Bona- ha radici solide nel tempo. Già da mesi stiamo lavorando con i team delle aziende acquisite per generare sinergie importanti sia in termini di efficientamento dei costi che di investimenti e di cross selling commerciale, contribuendo così alla crescita della società. Nel 2022 prevediamo un ulteriore incremento delle marginalità con una crescita prospettica di circa il 15 per cento che porterà l’azienda a superare gli 8 milioni di EBITDA.”

Mannarino viene da importanti esperienze nel settore. Tra il 2012 e il 2014 è stato Business Innovation & Development Manager di Abramo Customer Care, realtà con sedi a Roma, Tirana e Rio De Janeiro, dal 2014 al 2020 direttore generale di Abramo Deutschland seguendo il mercato tedesco e tra il 2020 e il 2022 direttore commerciale della svizzera Spitch AG per il mercato Italiano.

“Sono entusiasta- dichiara Mannarino- di entrare a far parte di Mexedia. L’innovazione introdotta da piattaforme come la nostra sono alla base dello sviluppo agile che il mercato sta aspettando.”