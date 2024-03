2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Dopo un weekend delle Palme abbastanza soleggiato, temporali e venti forti che faranno scendere le temperature anche di 10 gradi si abbatteranno sull'Italia la prossima settimana. Ma per Pasqua le previsioni meteo parlano di sole e clima mite. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che la Settimana di Pasqua inizierà bene e finirà bene: nel mezzo, invece, il Ciclone della Colomba porterà maltempo da martedì fino al Giovedì Santo con tanta pioggia, vento ed inizialmente anche tanta neve sulle Alpi fino a quote relativamente basse per il periodo. Andiamo per gradi: nel weekend delle Palme sono attesi forti temporali sul Triveneto sabato pomeriggio e qualche rovescio verso le regioni adriatiche domenica. Per il resto si attiveranno venti più forti che faranno scendere le temperature anche di 10 gradi. Un ridimensionamento rispetto a questi primi giorni di Primavera davvero molto gradevoli. Tutto sommato comunque prevarranno le schiarite e il clima mite. In sintesi, vivremo 4 stagioni in pochi giorni: Primavera tendente all’Autunno in questo weekend delle Palme, un colpo di coda invernale tra martedì e mercoledì ed una Quasi-Estate per Pasqua e Pasquetta Ovviamente si tratta di una previsione a lunga scadenza da confermare; ad essere prudenti, dobbiamo segnalare che, proprio per il periodo prettamente pasquale, una perturbazione spagnola sarà lì pronta a guastare i nostri progetti: al momento sembra che le piogge dalla Spagna, al più, potranno raggiungere la Francia e il nostro arco alpino occidentale. Una leggera avanzata verso Est del fronte spagnolo potrebbe guastare la Pasquetta, un leggero arretramento verso Ovest favorirebbe al contrario ancora più sole e temperature estive. Al momento comunque le probabilità di avere Pasqua e Pasquetta al sole sono oltre il 75%. Quest’anno 2024 contraddirebbe dunque il detto: ‘Palme al Sole, Ova bagnate’. E’ probabile che avremo molte ore di sole sia durante questo weekend delle Palme sia per la Santa Pasqua. Conferme meteo permettendo. NEL DETTAGLIO Sabato 23. Al nord: temporali forti in arrivo sui rilievi del Triveneto, localmente anche su quelli lombardi. Al centro: poco o parzialmente nuvoloso. Al sud: sereno o poco nuvoloso. Domenica 24. Al nord: soleggiato, contenuto calo termico. Al centro: rovesci sulle adriatiche, ventoso e più fresco. Al sud: soleggiato ma ventoso e più fresco. Lunedì 25. Al nord: bel tempo; peggiora in serata. Al centro: bel tempo, peggiora in serata. Al sud: bel tempo. TENDENZA: da martedì a giovedì dominio del ‘Ciclone della Colomba’ con maltempo diffuso; Pasqua con il sole e temperature quasi estive. —[email protected] (Web Info)

