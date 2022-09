Metanoia | Venerdì 9 settembre esce in radio e in digitale “Milano” il nuovo singolo

Condividi

Dal 9 settembre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Milano” (LaPOP), il nuovo singolo dei Metanoia.

“Milano” è un brano di rinascita e consapevolezza, un pop dolce in cui si lascia un ampio spazio anche al sax prima del ritornello finale. La canzone racconta la storia di un tradimento scoperto, un amore andato a male dopo innumerevoli attenzioni che finisce nel peggior modo possibile, ma nonostante questo c’è l’immancabile nota di speranza dei Metanoia, ovvero il prendere coscienza di sé stessi.

Spiega Enrico, il cantante del gruppo a proposito del brano: «Ho scritto Milano in un momento davvero difficile per me. Avevo scoperto da poco che la mia ex aveva avuto una storia di sei mesi con un’altra persona mentre noi stavamo per festeggiare il nostro terzo anno, è stata una botta clamorosa. Poco dopo mi sono trasferito a Milano per studiare e quella città, tra le sue imperfezioni, mi ha dato una forza che non mi aspettavo e così le parole sono uscite in maniera naturale, mi servivano per sfogarmi, per ritrovarmi in un periodo in cui mi ero messo in dubbio».

Pre-salva ora il brano https://lnk.to/metanoia_milano

Biografia

Liceo Scientifico “Marie Curie” di Giulianova (TE), quinto anno. Enrico, il cantante, aveva poca voglia di seguire, ma sentiva il desiderio di scrivere canzoni e così iniziò l’avventura dei Metanoia tra scuola marinata e una chitarra in riva al mare. Era il 2014 e una formazione embrionale fatta di amici veniva fuori. Ci vorranno 5 anni, alcol e nostalgia per vedere i Metanoia di oggi, con Giuseppe alla chitarra, Federico alla batteria e Jacopo al basso. Nel 2019 inizia il percorso del gruppo con un album auto prodotto “L’Equilibrio dei numeri primi”, primo esperimento che porta i Metanoia a conoscere le dinamiche di studio, insomma la classica esperienza. Tutto cambia nel 2020 quando la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records. I ragazzi capiscono la via che vogliono percorrere ovvero un pop originale ed internazionale immerso in una scrittura cantautoriale. Da questo sodalizio nascono “VIVI”, “Cioccolata” e “Venere”, singoli molto fortunati che portano il gruppo a farsi conoscere anche fuori regione. I numeri sono entusiasmanti, “Venere” infatti raggiunge 142 mila stream su Spotify. Questo porta i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, aprendo anche a Meganoidi, Cosmetic e Cisco, ex leader dei Modena City. Ad aprile 2022 entrano a far parte dell’etichetta LaPop, con cui pubblicano il 29 dello stesso mese il singolo “Mezzanotte” e a luglio il brano “Lato Sud”.

