Messina, 27enne ucciso da colpo di fucile durante battuta di caccia

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Un giovane di 27 anni ha perso la vita questa mattina a San Pier Niceto, in provincia di Messina.

Il ragazzo, Salvatore Fabio di San Pier Niceto, era impegnato in una battuta di caccia con il padre

in un terreno di famiglia ed è morto per un colpo di fucile che lo ha colpito alla testa. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, ma sembra che il colpo sia partito accidentalmente. Secondo le prime informazioni, il fucile da cui è partito il colpo mortale era detenuto legalmente da Salvatore Fabio, che aveva il porto d'armi. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto che ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia sul corpo del giovane. Al momento l'ipotesi privilegiata – anche se non si esclude nessuna pista – è quella di un tragico incidente: il colpo sarebbe partito accidentalmente dal fucile, impugnato in quel momento dal padre. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.