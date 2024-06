0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ancora un omicidio in Messico. All'indomani dell'elezione della prima donna presidente, Claudia Sheinbaum, è stata uccisa la sindaca di Cotija, città dello stato occidentale messicano di Michoacan. Yolanda Sanchez Figueroa – che lo scorso anno era già stata sequestrata da un gruppo armato – è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Insieme alla sindaca è rimasto ucciso anche uno degli uomini della sua scorta. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano messicano "La Jornada", Sanchez Figueroa è stata raggiunta da 19 colpi sparati da un commando armato di fucili d'assalto. I killer sono riusciti a dileguarsi, nonostante l'agguato sia avvenuto in una via non lontana dal centro della città, dove c'è una forte presenza delle forze di sicurezza, dal momento che nell'area si trova la presidenza del municipio e la polizia locale. —internazionale/[email protected] (Web Info)

