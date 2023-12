Mes, Camera boccia ratifica: 184 no. Politica divisa

Condividi

La Camera ha respinto l’autorizzazione alla ratifica del Mes. I no sono stati 184, 72 sì e 44 astenuti. Un voto che ha visto divise sia maggioranze che opposizioni: hanno votato contro Fdi, Lega e M5S. A favore Pd, Azione, Italia Viva, Più Europa e parte del Misto. Si sono astenuti Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra e Noi Moderati.

“Il Parlamento boccia il Mes: pensionati e lavoratori italiani non rischieranno di pagare il salvataggio delle banche straniere. E pazienza se a sinistra si arrabbieranno. Una battaglia della Lega combattuta per anni e finalmente vinta. Avanti cosi’, a testa alta e senza paura”, ha scritto su Instagram il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, dopo il voto dell’Aula della Camera.

Dopo il voto in Commissione Bilancio, il partito di Giorgia Meloni ha chiesto alla Camera una inversione dell’ordine del giorno per anticipare la discussione sulla ratifica. “Erano giorni che le opposizioni dicevano che stavamo scappando, così dimostriamo di non avere paura. Siamo stati sollecitati per giorni su questo tema ed è giusto rispondere, visto che le opposizioni ci tenevano così tanto”, dice all’Adnkronos Lucaselli.

Astensione di Forza Italia che ha definito il “voto responsabile. E da domani ricominceremo a lavorare con serietà e impegno, come sta facendo il ministro Tajani, per i veri temi che riguardano il futuro dell’Europa e dell’Italia”, ha detto in Aula alla Camera il deputato azzurro Andrea Orsini, nel corso della discussione.

“Noi Moderati si asterrà. Del Mes non gliene frega a nessuno dell’opposizione, ma vogliono dimostrare che la maggioranza è divisa, l’Italia non è autorevole. Noi dovremmo fare tutti il tifo nella stessa direzione”, ha detto dal canto suo Maurizio Lupi in aula alla Camera annunciando aìla’astensione anche di Noi Moderati.

Nella riunione di questa mattina la Commissione Bilancio, presieduta dall’azzurro Giuseppe Mangialavori, ha dato il via libera al parere contrario con l’ok di Fratelli d’Italia e Lega. La scelta di Forza Italia invece è stata quella di astenersi. Anche le opposizioni su linee differenti. Contro il parere, a favore della ratifica, partito democratico, Azione e Italia Viva, mentre M5S non ha partecipato ai lavori.