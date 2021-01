Meridbulloni, Nappi (Lega) “Premiare imprese come Vescovini, ora contratto di sviluppo”

Condividi

“Il gruppo Vescovini potrebbe rilevare la Meridbulloni mantenendo i livelli occupazionali. Non è solo una bella notizia ma anche uno straordinario segnale per la ripartenza economica di tutto il territorio. Le imprese che offrono un sostegno concreto a quelle in difficoltà, andrebbero premiate. Ancora di più diventa necessario che la Regione sostenga la nostra proposta di attivare un contratto di sviluppo da 20 mln di euro, in sinergia con Mise e Invitalia, per rilanciare tutta il settore produttivo”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania

