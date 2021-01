Meridbulloni, Nappi (Lega) “No convocazione delle opposizioni? Ora soluzioni”

Condividi

“Il Mise ha convocato il tavolo su Meridbulloni per il 14 gennaio. Non siamo stati convocati noi delle opposizioni. Confido che la maggioranza a questo punto faccia propria la proposta mia e del centrodestra per l’attivazione di un contratto di sviluppo con il Ministero ed Invitalia. O porti a casa una soluzione che salvi impresa e lavoratori. Sicuramente non ci accontentiamo di chiacchiere, rinvii e cassa integrazione. Quella è la storia della Whirlpool e sappiamo già dove porta”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e membro della commissione Attività produttive.

