Meridbulloni, Nappi (Lega) “Assenza azienda è atto gravissima arroganza, subito tavolo al Mise”

“L’assenza della Meridbulloni all’audizione di oggi in Commissione Attività Produttive della Campania è un atto di gravissima arroganza rispetto alla massima istituzione della nostra Regione e al nostro territorio. Chiediamo al Mise di disporre l’immediata convocazione dell’azienda con la partecipazione anche di una delegazione della Commissione regionale, composta da rappresentanti di maggioranza e opposizione. In quella sede siamo certi che tutti i livelli istituzionali e politici condivideranno la proposta della Lega di garantire un contratto di sviluppo di 20 milioni di euro, in sinergia con Invitalia. Se dietro la scelta di chiudere lo stabilimento non ci sono inaccettabili retropensieri, avremo dato uno strumento concreto per salvaguardare i posti di lavoro e un faro produttivo nel nostro territorio”. Così Severino Nappi, consigliere regionale rappresentante della Lega Campania nel corso del suo intervento in Commissione Attività Produttive oggi in Consiglio regionale della Campania.

