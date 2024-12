Merckx, incidente in bici: l’ex ciclista cade e si fa male all’anca

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Disavventura per Eddy Merckx. L'ex ciclista, soprannominato 'il Cannibale', è infatti caduto in bicicletta nei pressi di Mechelen ed è ora ricoverato in ospedale in attesa di essere operato all'anca. "È stato uno stupido incidente, ma ha sentito un dolore acuto", ha spiegato la famiglia del 79enne, cinque volte vincitore del Tour de France e del Giro d'Italia. "Nessun altro è rimasto coinvolto nell'incidente, Eddy è semplicemente scivolato. Per fortuna non era solo, non ha mai perso conoscenza e ha subito capito quali potevano essere le conseguenze, come poi è stato confermato al suo arrivo in ospedale. Eddy ora ha bisogno di un intervento chirurgico". Non è comunque la prima volta che Merckx cade con la bicicletta negli ultimi tempi. Cinque anni fa fu protagonista di un incidente vicino Gent e subì un trauma cranico e brutti danni ad anca, ginocchia e soprattutto schiena. —[email protected] (Web Info)

