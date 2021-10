Memorial Luigi Nappo 2021, il Centro Ester supera Portici in finale

Condividi

Il precampionato del Centro Ester si conclude nel migliore dei modi. La squadra allenata da coach Massaro supera in finale il Portici con il punteggio di 61-45 e conquista la vittoria nel prestigioso “Memorial Luigi Nappo 2021”. La competizione ha visto in lizza squadre del calibro di Cava, Portici e Kouros Napoli che si sono dati battaglia punto dopo punto per cercare di fare bene al cospetto del competente pubblico che ha affollato le gradinate dell’impianto di via Vela (nel rispetto dei protocolli sanitari).



Il Memorial “Luigi Nappo” con Portici 2000, Cava Basket e la già citata Kouros Napoli è stato un importante anticipo di quanto avverrà dal 10 ottobre in poi. In quella data comincia la Coppa Campania mentre il giorno 17 ottobre parte il campionato, ci sono tutte le premesse per una stagione che vedrà il Centro Ester ritornare protagonista.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte la figlia e il nipote del compianto Luigi Nappo che fu custode del Centro Ester dalla sua apertura fino alla pensione. Rimasto nella memoria dei frequentatori della struttura per l'enorme mazzo di chiavi nel quale aveva riunito quelle di ogni porta del Centro.

