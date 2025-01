Meloni oggi la conferenza stampa annuale, poi il Consiglio dei ministri

3 minuto di lettura

(Adnkronos) – Conferenza stampa annuale per Giorgia Meloni oggi, 9 gennaio, alle 11 presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati. Alle 18 poi la presidente del Consiglio presiederà a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Sono 160 i giornalisti accreditati per la conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa parlamentare. Ben 95 le richieste arrivate all'Ordine per porre la domanda alla premier, di queste ne sono state sorteggiate 40. Sono 82 gli ospiti istituzionali tra cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario all’Informazione ed Editoria Alberto Barachini, la prima presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione Luigi Salvato, la vice presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Valentina Grippo, la Garante dell’Autorità dell’Infanzia Carla Garlatti. Saranno inoltre presenti i vertici degli organismi di categoria: Fnsi, Inpgi, Casagit salute, Fondazione Casagit e Fondo complementare giornalisti, Ucsi e il presidente dell’Associazione Stampa Estera Maarten Van Aalderen. Per la stampa estera sono state sorteggiate, per le domande, quattro testate: Ert Tv Greca, The Times di Londra, Politico di Bruxelles e Rossiya Segodnya di Mosca. Il caso di Cecilia Sala e l'inrigo internazionale con l'Iran sarà con ogni probabilità al centro di molte domande per la premier, nella conferenza stampa. Ci si aspetta anche che la presidente del Consiglio dica qualcosa in più su un altro tema caldo di questi giorni, ovvero le indiscrezioni di Bloomberg (smentite da Palazzo Chigi) su colloqui avanzati con la Space X di Elon Musk per fornire servizi di telecomunicazione sicuri all'Italia con un contratto da 1,5 miliardi per 5 anni. Durante il question time alla Camera il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito che nessun accordo è stato approvato con Space X, aggiungendo tuttavia che c'è un interesse ad avere sistemi satellitari più sicuri e potenti: e per questo, ha rimarcato Crosetto, è stato dato un mandato all'Agenzia spaziale italiana di esplorare ogni soluzione possibile. Altro nodo sul tavolo è la scelta del successore di Elisabetta Belloni alla guida del Dis: in pole, tra i vari nomi, c'è quello del prefetto Vittorio Rizzi, che da settembre è vicedirettore dell'Aisi. La scelta spetta alla premier e sul piano formale non richiede il via libera del Consiglio dei ministri, convocato per oggi pomeriggio. Alle 18 la premier è attesa a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri durante il quale è attesa anche l'impugnazione della legge regionale della Campania sul terzo mandato del governatore. All'ordine del giorno del Cdm: il disegno di legge sulla "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024 costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018". Sarà esaminato, inoltre, il disegno di legge sulla "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012". Venerdì invece Meloni vedrà l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas: per la stessa giornata si parla anche di un possibile incontro col presidente ucraino Volodymyr Zelensky, non ancora confermato da Palazzo Chigi. Sabato invece sarà la volta del faccia a faccia a villa Pamphilj con il presidente americano Joe Biden, uno degli ultimi atti prima della fine del suo mandato. Mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio, rende noto Palazzo Chigi, Meloni volerà poi ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) per partecipare al World Future Energy Summit. —[email protected] (Web Info)

