1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi volerà a Tunisi per incontrare di nuovo il presidente Kaïs Saïed. Si tratta della quarta visita del Presidente del Consiglio in Tunisia in meno di un anno, la prima nell'ambito del Piano Mattei. L'incontro, sottolineano fonti italiane alla vigilia dell'appuntamento, servirà a ribadire il sostegno al Paese di Saïed, "tassello fondamentale" della stabilità del Mediterraneo e del Nord Africa. L'Italia è anche attiva nel promuovere relazioni positive tra l'Unione Europea e la Tunisia a sostegno del Memorandum firmato il 16 luglio 2023. Meloni sarà accompagnata dal ministro dell'Interno Piantedosi, dal ministro dell'Università e della Ricerca Bernini e dal viceministro degli Esteri Cirielli. Nelle prossime settimane ci saranno ulteriori missioni. La visita della presidente del Consiglio permetterà di continuare il dialogo con Saïed sui principali ambiti di cooperazione bilaterale: attuazione del Piano Mattei per l'Africa, cooperazione in materia migratoria e processo di Roma, cooperazione energetica ed economica.

Il tema migranti rimane "un aspetto centrale", spiegano le stesse fonti, che evidenziano il "forte sostegno" a livello bilaterale e Ue per gli sforzi in corso da parte tunisina. Per il governo italiano "resta fondamentale che le Autorità tunisine continuino nella loro azione di contrasto al traffico e alla tratta di esseri umani e di contenimento delle partenze irregolari". L'Italia è anche impegnata ad assicurare la mobilità legale per motivi di lavoro: il 20 ottobre 2023 è stato firmato un Memorandum tra Italia e Tunisia in questo ambito, il primo della Nazione. Per quanto riguarda il Piano Mattei, l'Italia considera la Tunisia un Paese "prioritario". In occasione della visita saranno firmati tre strumenti nell'ambito del Piano: un accordo sul sostegno diretto al bilancio dello Stato tunisino a supporto dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili; una linea di credito a favore delle piccole e medie imprese tunisine; un Protocollo d'Intesa tra Ministro dell'Università e della Ricerca italiano e l'omologo Ministero tunisino che fornirà il quadro per la cooperazione in questo ambito tra le due Nazioni. Il partenariato italo-tunisino investe pienamente anche l'ambito economico: l'Italia, ricordano le fonti, è stabilmente il primo fornitore e il secondo mercato di sbocco e sono circa 900 le aziende italiane attive nel Paese. Un progetto strategico in corso è quello per il cavo elettrico sottomarino Elmed, il primo a connettere le reti elettriche di Africa ed Europa, "apripista di futuri ulteriori investimenti nel campo delle energie rinnovabili", viene spiegato. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it