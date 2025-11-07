Meloni irritata per aumento stipendio Brunetta: “Scelta inopportuna”

(Adnkronos) – Dalle parti di palazzo Chigi trapela l’irritazione della premier Giorgia Meloni per la notizia dell’aumento di stipendio del presidente del Cnel Renato Brunetta che si è avvalso della sentenza della Corte costituzionale che abolisce il tetto dei 240mila euro annui per i dirigenti pubblici. La presidente del Consiglio, raccontano, reputa ”non condivisibile” la decisione della Consulta e considera inopportuna la scelta di chi ha adeguato lo stipendio.

