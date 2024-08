Meloni: “Eccomi qua, sono ricomparsa. Al lavoro ancora più determinata” – Video

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Eccomi qua, sono ricomparsa. Richiamate tutte le unità. Sono a Palazzo Chigi". Giorgia Meloni riappare dopo le vacanze estive e, in un video girato negli uffici della Presidenza del Consiglio e postato su X, annuncia il suo rientro al lavoro. "Sono grata per aver avuto la possibilità di riposare un po', ricaricare le batterie e passare del tempo con mia figlia", afferma la premier, dicendosi "pronta a proseguire" il suo lavoro "con ancora maggiore determinazione". "Sono consapevole – dice la presidente del Consiglio – di essere una persona fortunata anche per questo, in quella che alcuni, attentissimi osservatori hanno definito 'l'estate difficile della Meloni'. So che invece le estati difficili sono quelle di altri, di chi ad esempio le vacanze non ha potuto farle". "Voglio dire a queste persone e a tutti gli italiani che farò buon uso di questa energia, che ho potuto mettere da parte in questi giorni anche se non ho mai smesso di fare il mio lavoro e di seguire quello che accadeva, di essere attenta alle mie responsabilità", aggiunge la premier. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.