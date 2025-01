Meloni da Trump in Florida, il tycoon accoglie la premier: “Ha preso d’assalto l’Europa”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni in missione negli Usa incontra il presidente eletto Donald Trump. La visita a sorpresa della premier inizia con l'atterraggio a Palm Beach, in Florida, dove si svolge il secondo incontro in meno di un mese con il tycoon, stavolta nella residenza di Mar-a-Lago e a sole due settimane dalla cerimonia di insediamento del presidente. Evento al quale Meloni non parteciperà, confermano fonti diplomatiche. La presidente del Consiglio dovrebbe ripartire per l’Italia già in serata, quando a Roma sarà notte fonda (6 le ore di fuso orario, ndr). Il volo di Stato con la premier a bordo è decollato questa mattina da Ciampino, poco dopo le 11, ma ha fatto scalo in Irlanda all’aeroporto di Shannon prima di riprendere la rotta verso gli States. "Ha davvero preso d'assalto l'Europa", ha detto Trump riferendosi a Meloni e rivolgendosi a un gruppo di presenti a Mar-a-Lago, riporta il cronista del Wall Street Journal Alex Leary su X. Il presidente Usa ha poi chiamato Marco Rubio sul palco dell'evento. "Un'ottima alleata, un leader forte", le parole del futuro segretario di Stato della nuova amministrazione Rubio a Meloni, che le ha dato così il benvenuto in Florida, scrive ancora Leary. Trump quindi, insieme a Meloni, Rubio e altri, ha assistito alla prima del documentario sulla sfida alle elezioni del 2020, incentrato sugli sforzi di John Eastman, annota il reporter sul social. Sui social iniziano intanto a circolare le prime immagini dell'incontro. A postare foto e video su X è la giornalista della Cbs Jennifer Jacobs: negli scatti, tra gli altri, è possibile vedere il presidente Usa, la premier Meloni, l'ambasciatrice italiana negli Usa Mariangela Zappia, Rubio, l'ambasciatore Usa in Italia Tilman Fertitta e Scott Bessent, che è stato scelto da Trump come futuro segretario al Tesoro, tutti insieme nel salone della residenza del tycoon prima della cena. Non solo i rapporti Italia-Usa. L'incontro con Trump è infatti l'occasione anche per affrontare il caso di Cecilia Sala, la giornalista italiana detenuta in Iran dal 19 dicembre scorso, dopo che le autorità italiane su mandato degli Stati Uniti hanno arrestato il cittadino iraniano, Mohammed Abedini. Sul tavolo anche altri temi in agenda e centrali nel rapporto Italia-States: tra questi i conflitti in corso, i dazi e il rapporto con la Ue. —[email protected] (Web Info)

