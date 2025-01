Meloni: “Chiamare ieri madre Cecilia Sala emozione più grande mai provata”

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Credo che ieri sia stata bella giornata per l'Italia intera, per me, e vi farò una confessione, non ho provato emozione più grande di quando ho chiamato una madre per dire che sua figlia stava tornando a casa". Così Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa alla Camera, rispondendo a una domanda sul caso di Cecilia Sala e sulla liberazione della giornalista italiana. Quello per la liberazione di Sala "non è un lavoro che ho fatto da sola, voglio ringraziare Mantovano, l'intelligence, il corpo diplomatico, il ministro degli Esteri Tajani. E' stata una triangolazione complessa – sottolinea – con Iran e Stati Uniti di America, una questione seguita dall'inizio con costanza, mettendo assieme dei tasselli che hanno composto questo puzzle". Il caso Abedini "è al vaglio del ministero della Giustizia, al vaglio tecnico e politico. Anche seguendo quello che c'è scritto nel trattato di mutua cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti, bisogna continuare a discutere anche con i nostri amici americani: avrei voluto parlarne anche con il presidente Biden che doveva essere qui a Roma oggi", dice Meloni rispondendo a una domanda sul caso dell'ingegnere iraniano detenuto in Italia. Sull'ingegnere iraniano Abedini "le interlocuzioni ovviamente ci sono e ci sono state finora, ci saranno comunque e quindi insomma il lavoro è ancora molto complesso, non è una cosa che è terminata ieri, ma penso che si debba discutere dei dettagli nelle sedi che sono competenti". A una domanda sul caso Starlink, Meloni risponde: "Non ho mai parlato personalmente di queste vicende con Musk''. ''Sono abbastanza colpita su come alcune notizie false rimbalzino e arrivano al centro del dibattito e continuino ad essere discusse nonostante siano state smentite'' come quella della firma di un accordo tra il governo italiano ed Elon Musk per la vicenda Starlink. ''Parlo soprattutto dell'opposizione'', dice la presidente del Consiglio ribadendo che il governo italiano non ha siglato alcuna intesa con la società di Musk. ''Valuto gli investimenti stranieri – spiega Meloni – solo con la lente dell'interesse nazionale, non delle amicizie. Non è mio costume usare il pubblico per fare un favore agli amici". Nel corso della conferenza stampa la premier poi annuncia: "Abbiamo deciso di nominare il prefetto Vittorio Rizzi" a capo del Dis, "persona che ha alle sue spalle una carriera assolutamente prestigiosa all'interno della Polizia di Stato, un funzionario dello Stato di prim'ordine". La premier ha spiegato che la nomina verrà formalizzata nel Consiglio dei ministri convocato per oggi pomeriggio. "Non ritengo di dovermi difendere dalla previsione di rappresentare un limite o un problema per la libertà di stampa e dunque per la democrazia", dice la premier dopo il discorso del presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli. "Sento dire spesso che io non risponderei abbastanza alle domande" dei giornalisti, "ho chiesto di fare a spanne un calcolo delle domande alle quali ho risposto" nel 2024 e sono state "350 domande, più di una al giorno", aggiunge la presidente del Consiglio. "Ho fatto la scelta di non partecipare alle conferenze stampa" dopo i Consigli dei ministri perché "Giorgia Meloni al governo non è da sola", puntualizza la premier. Poi rileva: "Mi capita sempre più frequentemente di trovare virgolettate sui giornali dichiarazioni che non ho mai detto e che non ho mai pensato. E molto frequentemente mi capita di vedere fatti che non sono avvenuti. Mi piacerebbe che provassimo, partendo da questa conferenza stampa, a ripartire con un piede diverso. Io assicuro rispetto per il vostro lavoro, ancora più rispetto: mi permetto di chiedere rispetto per il mio". —[email protected] (Web Info)

