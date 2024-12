Meloni, auguri di Natale social: “Verso 2025 impegnativo per Italia forte” – Video

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Auguri via social di Giorgia Meloni, con un video in cui la premier si rivolge agli italiani con albero di Natale e presepe sullo sfondo. "Auguri a tutti, che questo tempo possa essere occasione di serenità, speranza e gioia per guardare al futuro con maggiore fiducia e ottimismo", dice tra l'altro Meloni. "E' la vigilia di Natale e voglio fare a tutti voi i miei auguri", dice la premier, che ringrazia prima di tutto "chi non riuscirà a stare in queste ore con i propri cari", quindi le forze armate, le forze dell'ordine, medici e operatori sanitari e quei "lavoratori, del pubblico o del privato, che garantiscono servizi essenziali ai cittadini: grazie per tutto quello che fate e che farete anche in questi giorni di Natale". La presidente del Consiglio rivolge poi un ringraziamento a "quanti, e sono tantissimi, che in questi giorni doneranno una parte di loro stessi per essere al fianco di chi ha più bisogno, di chi sta vivendo un momento di difficoltà, di chi è malato, di chi è solo. Voi siete uno dei volti più belli di questa nazione. Voglio ringraziarvi di cuore per quello che fate perché come scriveva Flaubert il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra mai si regala", aggiunge la premier. "Ricarichiamo le batterie, ci attende un 2025 altrettanto impegnativo per costruire un'Italia forte, ambiziosa, capace di guardare lontano e puntare sempre più in alto", le parole della premier. —[email protected] (Web Info)

