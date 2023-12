Meloni: “Antisemitismo cancro da sconfiggere”

Condividi

”L’antisemitismo è un cancro che si deve sconfiggere”. Così la premier Giorgia Meloni in collegamento video alla presentazione del libro ‘PhotoAnsa2023’. ”Penso che non si possa trattare” il conflitto in Medio Oriente ”se non si riparte dall’orrore di Hamas, dalla ferocia disumana che non ha risparmiato donne e bambini e che racconta la disumanizzazione dell’altro e io penso che debba essere condannata senza ambiguità perché se ci abituiamo all’orrore, abbiamo un problema serio”, ha detto Meloni. (Adnkronos)