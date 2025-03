Meloni alla Camera, deputato M5S attacca: la reazione della premier – Video

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Alterna sorrisi sarcastici e cenni di no con la testa fino a mettersi le mani sulla fronte. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni reagisce così alle parole del deputato del M5S Alfonso Colucci che, in aula alla Camera, replica all’attacco della premier sul manifesto di Ventotene. Quando il deputato urla "presidente si vergogni" Meloni si mette la mano sulla fronte, in un gesto che esplicita tutte le sue perplessità su quanto sta ascoltando. —[email protected] (Web Info)

