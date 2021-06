Melito, elezioni amministrative: FreeMelito sosterrà la candidatura di Dominique Pellecchia

Condividi

Il movimento politico fondato dal primo cittadino di Bacoli Josi Della Ragione parteciperà alle elezioni amministrative di Melito in coalizione con il centrosinistra

Melito, 26 Giugno – FreeMelito scenderà in campo alle prossime elezioni amministrative che si terranno il prossimo Ottobre. L’annuncio è arrivato dalla referente del gruppo locale Valentina Rella, già Consigliera comunale. La lista, in rete col movimento politico fondato dal primo cittadino di Bacoli Josi Della Ragione, andrà in coalizione a sostegno della giovane candidata a sindaco Dominique Pellecchia.

“La visione di Città che la professoressa Dominique Pellecchia ha di Melito e che vuole realizzare attraverso il suo progetto rispecchia, per valori, sensibilità e contenuti, maggiormente l’idea del movimento politico a cui ho aderito”: è il commento immediato di Valentina Rella.

“La prossima campagna elettorale – prosegue Rella – rappresenterà una occasione unica di riscatto per il nostro territorio. È necessario rinsaldare quel patto di fiducia con le Istituzioni affinchè vengano date risposte concrete alla comunità, soprattutto a quella parte che ogni giorno si rimbocca le maniche per contribuire al miglioramento delle condizioni di vivibilità del nostro Paese.

Per questo, alle prossime elezioni, sosterremo la professoressa Dominique Pellecchia: persona stimata, preparata e nota a tutti come candidata a sindaco di una coalizione aperta alla partecipazione di chi vuole impegnarsi realmente per il bene di Melito. Un progetto innovativo al quale ho aderito in maniera convinta ed entusiasta. Da oggi parte il nostro cammino che auspichiamo condiviso con tutti coloro che desiderano impegnarsi per la Città. Saremo una grande squadra, di valore, ma soprattuto di valori”.

“Esprimo viva soddisfazione per questa scelta”: è il commento del Sindaco di Bacoli, nonché fondatore della rete dei Comuni Free Josi Della Ragione. “Al giorno d’oggi metterci la faccia in territori difficili è un atto d’amore e di coraggio nei confronti della propria comunità. Sono certo che Valentina, conoscendo le sue qualità umane e politiche, saprà dare il meglio al suo territorio che conosce accuratamente e a cui è profondamente legata. Da parte mia e di tutti noi lei, come tutta la sua squadra, avrà il massimo supporto, prima, durante e dopo le elezioni”.

“La rete dei Comuni Free è ormai una realtà che si sta consolidando, un passo alla volta, in tutta la Provincia e oltre”: è il commento invece del coordinatore della rete territoriale Danilo Cascone. “Per noi Melito rappresenta in assoluto il primo banco di prova in un territorio in cui c’è la necessità di affermare il principio di legalità, giorno per giorno. Non ci sottrarremo a questa sfida”

loading...