Melito di Napoli: armato di un bastone minaccia i negozianti. Arrestato

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Roma a Melito di Napoli per la segnalazione di una persona in strada armata di bastone che stava aggredendo i titolari di alcuni esercizi commerciali della zona.

I poliziotti l’hanno fermato mentre, brandendo una mazza, stava minacciando delle persone, una delle quali ha riferito agli operatori raccontando che il malvivente, dopo aver tentato di rapinarlo del suo portafoglio, ha inveito contro di lui ed i passanti.

Gli agenti, inoltre, hanno accertato che, poco prima, aveva minacciato il titolare di un supermercato con l’intento di ottenere alcuni generi alimentari e la proprietaria di un bar dalla quale aveva preteso di consumare gratuitamente la colazione.

Un 45enne del Gambia con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato per tentata rapina, tentata estorsione ed estorsione, nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.