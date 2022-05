Melito dà… un calcio al cancro con la firma dei campioni del Napoli

Condividi

Domenica in campo per aiutare la ricerca: primo memorial “Fabio Cicala”, capitano della squadra locale scomparso all’età di 33 anni

MELITO DI NAPOLI – Domenica 8 maggio alle ore 9:30, in occasione della Festa della mamma, allo stadio comunale ‘Mimmo Marrone’ di Melito si terrà il primo memorial ‘Fabio Cicala – Diamo un Calcio al Cancro’, in ricordo dell’ex capitano melitese scomparso all’età di 33 anni, a causa di un tumore. La manifestazione inizierà alle 9:30 con la partecipazione dei ragazzi delle scuole medie ‘Sibilla Aleramo’ e ‘Mimmo Guarano’, e continuerà con un incontro tra vecchie glorie del Calcio Melito, ex calciatori del Calcio Napoli, e attori delle serie tv ‘Gomorra’ e ‘L’amica geniale’. Sarà allestito anche un box per la distribuzione di piantine di azalee e spille per raccogliere fondi da destinare all’Airc Comitato Campania (Associazione italiana ricerca sul cancro). Anche il presidente Aurelio De Laurentiis e la Ssc Napoli hanno lasciato la loro firma in calce alla manifestazione di domenica. Per l’occasione, il club azzurro ha donato la maglietta ufficiale del capitano Lorenzo Insigne, con gli autografi di tutti i calciatori del Napoli. La maglia sarà messa all’asta e con il ricavato sarà acquistato un defibrillatore che gli organizzatori doneranno al Comune di Melito per favorire la pratica sportiva all’interno delle scuole del territorio. “Quella di domenica sarà un’occasione per ricordare Fabio – afferma il sindaco di Melito, Luciano Mottola – ma anche per favorire la ricerca contro il cancro, e sensibilizzare su un tema che deve restare sempre in cima all’agenda politica, per di più in una terra come la nostra, che purtroppo continua a pagare un dazio altissimo in vite umane, per gli effetti dell’inquinamento e dei roghi tossici”.