E' un appello a ''fare pace con Kate'', o meglio a non attaccarla sui social in una sorta di gara tra le due principesse, quello che Meghan Markle ha rivolto ai suoi follower. Una difesa della cognata che risale all'intervista rilasciata dalla duchessa del Sussex a Oprah Winfrey tre anni fa, ma che è diventata virale proprio ora, dopo che Kate ha reso pubblica la sua diagnosi di cancro. ''E' una brava persona'', dice Meghan di Kate. E rivolgendosi ai follower di ognuna afferma: "Se mi ami, non devi odiarla. E se la ami, non hai bisogno di odiarmi''.

La condivisione del video, che appunto è diventato virale, è stata accompagna da una serie di commenti a sostegno della posizione della duchessa del Sussex. "Kate e Meghan contro i troll no life che le mettono sempre l'una contro l'altra senza motivo", ha scritto un follower che aggiunge: ''sono entrambe molto di classe". Un altro utente si è detto "felice che non ci sia più Meghan contro Kate, ma Meghan e Kate", mentre un terzo ha commentato: "Sono d'accordo con Meghan, non c'è odio per Kate o Meghan, sono entrambe brave donne, mogli, madri. Nessun odio per entrambe''." —internazionale/[email protected] (Web Info)

