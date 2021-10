Media e Minori | Nomina del Garante, Prof. Giuseppe Scialla, nell’importante organismo ministeriale

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, il Prof. Giuseppe Scialla è stato nominato ieri nell’importante organismo ministeriale “Comitato Media e Minori”, il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori voluto dal Ministero e dalle Emittenti televisive pubbliche e private, nazionali e locali, per migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai minori, per aiutare le famiglie e il pubblico e per sensibilizzare chi produce i programmi per le esigenze dei minori (informazione e cronaca, programmi di intrattenimento, talk show, reality, film, fiction, ect.).