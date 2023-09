Maxiblitz al Rione Salicelle di Afragola, la Polizia Metropolitana in campo con 40 uomini: sequestri di aziende e veicoli per il trasporto di rifiuti, 160 persone identificate, rimosso striscione celebrativo abusivo

Condividi

La Polizia Metropolitana di Napoli in campo, con 40 uomini e donne, nell’ambito dell’operazione interforze di controllo disposta dall’autorità di pubblica sicurezza al Rione Salicelle di Afragola per questa mattina.

In particolare, i funzionari e gli agenti del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli, diretti dalla Comandante Lucia Rea, hanno ‘cinturato’ tutto il Rione e stanno effettuando operazioni di controllo ad ampio raggio.

Finora, ma i risultati sono ancora parziali, sono 160 le persone identificate, 133 i veicoli controllati con 60 sanzioni effettuate, 2 i sequestri con confisca effettuati, 5 i sequestri amministrativi, 3 i provvedimenti di fermo e 2 quelli di sospensione della circolazione. Due automezzi adibiti al trasporto rifiuti sono stati sottoposti a sequestro penale.

La Polizia Metropolitana ha, altresì, rimosso e sottoposto a sequestro penale uno striscione celebrativo abusivo apposto, tra l’altro, in un’area pubblica.

Sono in corso, allo stato, controlli su veicoli con targhe straniere sospette.

Le attività delle donne e degli uomini della Polizia di piazza Matteotti si sono svolte sotto lo sguardo ‘interessato’ di persone del posto. Identificate, tre sono risultate avere precedenti penali e una precedenti di natura amministrativa.

Sequestrate anche due aziende che operavano in assenza di titoli autorizzativi. I titolari sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Rinvenuta anche un’auto rubata.

I controlli a tappeto nell’area del Rione Salicelle sono ancora in corso con ulteriori attività di pattugliamento.