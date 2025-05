Max Verstappen papà, l’annuncio con Kelly Piquet: “Benvenuta al mondo dolce Lily”

0 minuto di lettura

Max Verstappen è diventato papà della sua prima figlia, Lily. Il pilota automobilistico e la compagna Kelly Piquet, modella brasiliana e figlia dell'ex pilota di Formula 1, hanno accolto in casa una femminuccia: "Benvenuta al mondo dolce Lily", si legge a corredo del post in cui i due genitori hanno annunciato la bella notizia. "I nostri cuori sono più pieni che mai: sei il nostro dono più grande. Ti amiamo tanto", hanno scritto Verstappen e Piquet nella didascalia a corredo delle due foto scattate poco dopo il parto mentre stringono la sua manina della neonata. La modella brasiliana ha già una figlia, Penelope, nata nel 2019 dall'unione con l'ex pilota russo di F1 Daniil Kvyat. Mentre per Max Verstappen questa è la prima volta. I due avevano annunciato di aspettare una bimba lo scorso dicembre: "Mini Verstappen-Piquet in arrivo. Non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo". —[email protected] (Web Info)

