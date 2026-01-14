Max Giusti: “Il successo di Checco Zalone è strameritato”

0 minuto di lettura

Condividi

Max Giusti arriva in Adnkronos sorridente, come se avesse appena scambiato due battute con il pubblico invece che con il traffico romano.

E sul clamoroso successo del film di Checco Zalone, il caso cinematografico degli ultimi anni, dice secco: “‘Buen Camino’ l’ho visto con i miei ragazzi, bello, semplice, dritto, lineare, il successo se lo merita tutto. Ho fatto tre, quattro risate a scena aperta, perché questo è il bello di Zalone, riunisce tutti e permette di vedere un film con tutta la famiglia”.

Le battute tanto criticate sul fronte del politically correct “francamente non le ho trovate così ‘uncorrect’, perché comunque mentre le dice lui non è Luca Medici, è Checco Zalone, è quel personaggio che dice delle cose e in quel personaggio ci stanno”, spiega.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.