MAURIZIO MARINELLA riceverà il prestigioso Premio Italiani ControVento 2023

Giunto alla sua terza edizione, il Premio assegna al ‘Re delle Cravatte’ Marinella un magnifico esemplare dello speciale riconio celebrativo della moneta “Caravelle 1957”, le leggendarie 500 Lire Italiane – Bandiere Controvento.

Giunge alla sua terza edizione il prestigioso “Premio Italiani ControVento“: GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2023 – ALLE ORE 11.30 – il Salone degli Affreschi “E. Marinella”, al secondo piano del Palazzo Satriano di Ravaschieri di Napoli (Riviera di Chiaia, 287 A), ospiterà la cerimonia di consegna del Premio.

“Per l’edizione 2023, l’Unione Regionale Campana 50&Più e la Commissione di Italiani ControVento ha scelto di assegnare il Premio un grande ambasciatore dell’arte sartoriale e della moda italiana, Maurizio Marinella. Capi di Stato, regnanti, imprenditori e celebrities hanno avuto il privilegio di indossare le sue creazioni, vestendosi di autentica eleganza” spiega Maurizio Merolla, presidente della Associazione di Rilievo Nazionale 50&Più – Napoli.

Realizzato, con l’autorizzazione del Ministero del Tesoro della Repubblica Italiana, da Collezioni Istituzionali – CLZI, il Premio viene assegnato ogni anno dalla Associazione di Rilievo Nazionale 50&Più – presieduta da Carlo Sangalli, Presidente nazionale di Confcommercio, e da Eventi 2000 e consiste in uno splendido esemplare del riconio celebrativo della moneta da 500 Lire “Caravelle Bandiere Controvento – versione prova del 1957 “, in tiratura limitata in soli 999 esemplari, realizzata in argento – fondo a specchio. Si tratta, per l’appunto, delle leggendarie 500 Lire Italiane Bandiere Controvento recanti la raffigurazione delle tre Caravelle di Cristoforo Colombo.

All’evento prenderanno parte, accanto a Maurizio Merolla, anche il direttore commerciale di Collezioni Istituzionali – CLZI, Alessandro Martillotti, e il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa.

“I più giovani non possono ricordare questa moneta e il fascino dell’immagine che essa richiama: lo spiegarsi delle vele controvento e, dunque, l’inizio del viaggio di Colombo. Un lungo viaggio dalle sorti incerte, intrapreso con autentica determinazione. Niente simboleggia meglio l’audacia di chi non ha paura di mettersi in gioco per costruire sentieri, rifugi o ponti: i più coraggiosi tra i nostri connazionali, gli italiani che viaggiano ‘contro vento’ senza abbandonarsi allo sconforto di questi tempi così difficili” commenta Merolla, che consegnerà il premio a Maurizio Marinella, autentico Re delle Cravatte e del Made in Italy.

In occasione della sua prima edizione, il premio è stato assegnato a Marco Bucci, sindaco di una città – Genova – che ha tanto sofferto per il crollo del Ponte Morandi, ma che ha saputo rialzarsi coraggiosamente. La seconda edizione ha decretato la vittoria di Franco Pepe, artefice del successo di Pepe In Grani, rivoluzionario ambasciatore dell’enogastronomia del nostro Paese.

“Come suggerisce il nome, il nostro riconoscimento spetta ai ‘viaggiatori controcorrente’. Pensiamo a chi decide di continuare a perpetuare, nel mondo, tradizioni secolari che appartengono alla cultura italiana e, in particolare, a quella partenopea, famosa anche per l’artigianato in ambito sartoriale. Essere artisti, maestri artigiani, creatori di eccellenze e – non da ultimo – imprenditori, rappresenta una sfida continua, nel segno del talento della manualità e del genio di chi plasma la seta per farne capolavori da esportare nel mondo intero” conclude Maurizio Merolla.

Premio Italiani ControVento – III edizione

Premio a Maurizio Marinella

Giovedì 14 dicembre 2023 | ore 11.30

Salone degli Affreschi “E. Marinella”

Palazzo Satriano di Ravaschieri – II piano

Riviera di Chiaia, 287 A – Napoli

#italianicontrovento