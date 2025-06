Matthaus ha un nuovo amore? Avvistato con una modella 38 anni più giovane di lui

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Non si placa il gossip attorno a Lothar Matthaus. L'ex centrocampista dell'Inter ed ex ct è stato avvistato negli ultimi giorni in compagnia di una nuova fiamma. A fare scalpore, tuttavia, è la differenza di età: la modella tedesca, Theresa Sommer, infatti ha appena 26 anni, 38 meno dell'ex Pallone d'Oro nel 1990. I due si starebbero frequentando ormai da diversi mesi, anche se la relazione non è ancora stata ufficializzata. L’ultimo avvistamento della coppia risale a poche settimane fa. Matthaus, che oggi ha 64 anni, è stato immortalato in macchina mentre si recava a un evento, proprio in compagnia della modella. Ad aprile Theresa Sommer e Mattahus sono stati paparazzati a una gara di sci in Austria. E di recente, i due erano presenti anche all’Allianz Arena di Monaco per la semifinale della Germania contro il Portogallo nella Nations League. Insomma, le indiscrezioni continuano a tenere viva la curiosità dei fan della leggenda del calcio internazionale, anche se la differenza d'età ha sollevato diverse polemiche. Ma per Matthaus non sarebbe una novità: la sua ex moglie, Anastasia Klimko, infatti, aveva 27 anni meno di lui. —[email protected] (Web Info)

