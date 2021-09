Mattarella, Maresca: “A Nisida parole di conforto, formazione per i giovani”

Condividi

“Le parole del presidente Mattarella in occasione della sua visita a Nisida sono di conforto per chi come me, da anni, con l’associazione Arti e Mestieri, sostiene un progetto di riscatto per i giovanissimi del carcere. Sono convinto che attraverso corsi di formazione e con il coinvolgimento delle categorie professionali, sia possibile offrire un’alternativa concreta alla criminalità. I ragazzi non sono buoni o cattivi, i ragazzi sono le opportunità che hanno nella vita. Possiamo e dobbiamo recuperarli”. Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.

