Mattarella al Parco Verde di Caivano, a messa da don Patriciello

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato stamani a sorpresa nella chiesa del Parco Verde a Caivano. Il capo dello Stato ha preso parte alla messa officiata dal parroco anti camorra, don Maurizio Patriciello. "Voglio fare gli auguri più grandi alla comunità di Caivano, auguri per il futuro dei ragazzi, auguri non sono solo per l'anno cominciato ma per il futuro, particolarmente dei bambini e dei ragazzi, perché su di loro sono le speranze che la comunità ha a cuore", ha detto il presidente della Repubblica al termine della messa, ringraziando don Patriciello "per l'opera che presta e per ringraziarlo di questa magnifica celebrazione". Il capo dello Stato ha auspicato per "i bambini e i ragazzi un futuro di crescita di impegno, di benessere, di cultura e di impegno professionale. Ed è questo l'augurio che rivolgo a tutta la comunità". Mattarella è stato anche a Villa Rosebery in visita privata dove ha incontrato il sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi. "Ringrazio il Presidente Mattarella per le parole di apprezzamento e vicinanza al nostro territorio. E' sempre un grandissimo onore accogliere il capo dello Stato e trovare sostegno e condivisione per i tanti progetti in campo per le città e per le nostre periferie", ha postato Manfredi su X. —[email protected] (Web Info)

