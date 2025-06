Matrimonio di Bezos, Orlando Bloom ruba la scena a Venezia: la star è single…

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Orlando Bloom è pronto a conquistare la scena – e forse qualche cuore – al matrimonio-evento di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. E le voci sono sempre più ricorrenti: l'attore britannico sarebbe tornato single, sarebbe finita la relazione con la cantante Katy Perry. Fonti vicine alla star, secondo quanto riportato dal sito americano di gossip Tmz, raccontano che Orlando Bloom – noto per aver interpretato Legolas nelle trilogie de "Il Signore degli Anelli" e "Lo Hobbit" e Will Turner nella saga di "Pirati dei Caraibi" – non vede l'ora di divertirsi e di scatenarsi sulla pista da ballo durante i tre giorni di festeggiamenti in laguna. "Sarà l'anima della festa", rivela un insider dell'organizzazione, "E ballerà come se non ci fosse un domani!". E non è tutto: pare che Orlando Bloom potrebbe fare squadra con un altro campione del jet set hollywoodiano, Leonardo DiCaprio, per una notte di drink e chiacchiere nei luoghi più cool della laguna, magari su una delle terrazze più ariose del bacino di San Marco, come ipotizzano fonti qualificate parlando con l'Adnkronos. Altro che tranquilla serata di gala! Intanto, l'assenza di Katy Perry – impegnata nel suo tour mondiale – ha alimentato i sospetti di una rottura definitiva. E questa occasione veneziana potrebbe essere la conferma non detta di un nuovo capitolo nella vita di Bloom. —[email protected] (Web Info)

