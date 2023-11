Matilde Brandi inaugura lo spazio teatrale dell’Auditorium Marillac di Napoli

Condividi

L’Auditorium Marillac, in via Andrea d’Isernia 23, ha una capienza di 220 posti e ospiterà soprattutto spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche.

Si comincia con un ciclo di commedie teatrali ironiche e leggere che si alterneranno con proiezioni cinematografiche.

Per gli appuntamenti con il teatro:

sabato 11 novembre, alle 21, andrà in scena lo spettacolo “Una come me”, una commedia scritta da Mauro Graiani, con Matilde Brandi, Salvo Buccafusca e Andrea Zanacchi per la regia di Francesco Branchetti. Si replica domenica 12 novembre, alle 18.

(La pièce è una commedia sul tema delle contraddizioni che vivono in ognuno di noi e di come sia possibile essere più persone nello stesso tempo e quindi dei possibili equivoci e imbarazzi).

Si prosegue sabato 1 e domenica 2 dicembre con “E se poi ero Brad Pitt?” con Lucio Caizzi e Italia Vogna, racconto comico / musicale delle vicende di un single attempato.

Sabato 9 e domenica 10 dicembre sarà la volta de “Il diario di Adamo ed Eva” con Corinne Clery e Francesco Branchetti (Tratto da un racconto di Mark Twain, lo spettacolo narra in chiave ironica e umoristica cosa è accaduto dopo la creazione tra l’uomo e la donna e come sia nata l’attrazione tra i generi).

Giovedì 16 novembre iniziano gli appuntamenti con il cinema e l’Auditorium Marillac ospita alcuni film della prima fase del Tam Tam Digifest, sempre alle ore 19. Il titolo di questa 18° edizione è Neuroni digitali – la nascita di HAL e la minaccia delle Intelligenze artificiali.

Il film del 16 novembre sarà “Ghost in the Shell” di Rupert Sanders; si proseguirà il 23 novembre con “Guida galattica per autostoppisti” di Garth Jennings; il 30 novembre sarà la volta di “Wall-e”, regia di Andrew Stanton; il 7 dicembre sarà proiettato “Ex-machina”, regia di Alex Garland.

Dal 12 al 22 dicembre la seconda fase dal titolo Natale Digitale, sempre sulla stessa tematica.

Per info e prenotazioni: 366 3188501 – tamtam[email protected]

Teatro – biglietto ridotto 15 euro – intero 20 euro – gruppi 12 euro

prevendita Concerteria – via Crispi

Cinema – biglietto 5 euro

Prevendita Concerteria – via Crispi

responsabili allestimenti: Domenico Alfano e Renato De Angelis

direttore di scena: Renato De Angelis

programmazione: Max Saidel

direzione artistica teatro e tam tam digifest: Giulio Gargia