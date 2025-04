Matilde Brandi e Angela Melillo, il (vero) motivo della rottura a ‘La volta buona’

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'amicizia tra Matilde Brandi e Angela Melillo è giunta al capolinea? Dopo giorni di indiscrezioni e presunti litigi, oggi, mercoledì 16 aprile, la showgirl Melillo è stata ospite di Caterina Balivo a 'La volta Buona' per chiarire il motivo dell'allontanamento dalla collega e amica storica Matilde Brandi. Matilde Brandi e Angela Melillo sono state 2 delle 10 showgirl protagoniste di 'Ne vedremo delle belle', lo show di Carlo Conti che si è concluso sabato 12 aprile con la vittoria di Lorenza Mario. Ad alimentare le voci di corridoio, di una possibile rottura tra le due showgirl, era stata proprio Matilde Brandi che incalzata dalla Balivo, nella puntata de 'La volta buona' andata in onda ieri martedì 15 aprile, aveva accusato la collega di aver detto "qualcosa riguardo l'amicizia che non avrebbe dovuto dire, un’amica vera non si comporta così". Queste le parole di Matilde Brandi. La conduttrice Caterina Balivo ha dato così l'opportunità ad Angela Melillo di replicare alle parole di Matilde Brandi: "Io parlo direttamente con le persone interessate, quando ho qualcosa da chiarire o un problema. Non ne parlo in giro, neanche tra colleghe. Poi diventa un chiacchiericcio, un pettegolezzo di basso livello. Noi siamo molto amiche non è vero che io e lei non parliamo", ha esordito la showgirl, che ha detto di dare molto valore all'amicizia. "Se un’amicizia si deve chiudere solo perché ho scelto di collaborare con una persona che non va a genio alle mie amiche…", ha spiegato Angela Melillo, senza scendere nei dettagli sulla terza persona che sta in mezzo. "Io e Matilde – continua Angela Melillo – se dobbiamo dirci una cosa ce la diciamo. Ognuno è libero di lavorare con chi vuole, ma l'amicizia va oltre qualsiasi tipo di scelta", ha concluso, ribadendo che l'amicizia con Matilde Brandi non si è affatto conclusa, sta vivendo solo una crisi passeggera. —[email protected] (Web Info)

