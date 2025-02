MasterChef 14, anticipazioni stasera 20 febbraio: chi accederà alla finale?

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Questa sera, giovedì 20 febbraio, torna un nuovo appuntamento di MasterChef Italia. Sono cinque i cuochi amatoriali che si giocheranno il tutto per tutto per accedere alla finale, ma ancora 'tutto può succedere' per i concorrenti in Masterclass. In particolare, le sfide messe a punto dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – negli episodi di questa sera, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand – sono le più attese e allo stesso tempo tra le più difficili e, a fine serata, porteranno alla formazione dei finalisti di questa edizione di MasterChef Italia. I cinque cuochi della penultima serata del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy sono: Anna, nata 32 anni fa a Milano e residente a Venezia, ha un background multiculturale: i suoi genitori sono emigrati dalla Cina per avere un altro figlio perché li vigeva la 'legge del figlio unico'. Anna sogna di aprire un suo ristorante nel rispetto degli sprechi (magari con una Stella Verde). Franco, 43enne originario di Verona, vive a Milano dove oggi lavora come direttore marketing in una azienda: si è appassionato alla cucina tramite il viaggio, un elemento molto presente nella sua vita grazie al quale ha scoperto ingredienti e tecniche di varie culture.

Jack, 26 anni, milanese, influencer presentissimo sui social dove raccoglieva – già prima di entrare in Masterclass – centinaia di migliaia di followers. Il suo sogno è quello di diventare un private chef e declinare i suoi profili social verso il mondo della cucina.

Mary, 30 anni, manager risorse umane, ha origini siciliane e vive a Bergamo, si reputa competitiva e “affamata di conoscenza”, due caratteristiche che l’hanno profondamente accompagnata durante la sua esperienza tra i fornelli della gara. Simone, nato e cresciuto nel cuore delle Langhe, ad Alba, ha 36 anni e vive a Cuneo. Si definisce un “vulcano che agisce con strategia”, la sua idea di cucina è “ricercata e moderna, con qualche richiamo al mondo fusion”. La serata si aprirà con una Mystery Box a tema matrimonio, con la 'coppia di fatto' della scorsa edizione: Eleonora Riso, vincitrice dell’ultima edizione di MasterChef Italia, e Niccolò Califano, quinto classificato; quindi, Invention Test dedicato alla cucina scandinava, per il quale in Masterclass arriverà la chef Amanda Eriksson (1 stella Michelin al ristorante Wood Restaurant a Cervinia, in Val d’Aosta), nei cui piatti si uniscono la sua tradizione svedese a quella tipicamente valdostana, fortemente territoriale, sia nel gusto che nelle tecniche di lavorazione, conservazione, fermentazione; a seguire, si apriranno le porte della cucina del tre stelle Michelin 'Quattro Passi', straordinario ristorante sulla baia di Nerano, in Campania, dello Chef Patron Antonio Mellino: qui i protagonisti della gara saranno impegnati nella loro prima vera cucinata in fornelli stellati, per quella che è la Prova in Esterna più attesa e ambita. Infine, il Pressure Test più inappellabile della stagione, quella che definirà la formazione che si presenterà ai nastri di partenza della serata finale di MasterChef Italia. Quali saranno, dunque, i cuochi amatoriali che ritroveremo nella notte più importante, quella di giovedì 27 febbraio, che porterà all’incoronazione del nuovo MasterChef italiano? —[email protected] (Web Info)

