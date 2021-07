Massimiliano Canestro premiato come “Artista della Comunicazione” all’evento benefico “Suggestioni Napoletane”

Condividi

“Suggestioni Napoletane” è un evento benefico organizzato presso Villa Domi il 27 luglio 2021 dalla Fondazione “Angeli della Musica”, Presieduta dal Tenore POP Giuseppe Gambi. La serata, ricca di emozioni dal punto di vista artistico, è stata introdotta da un presentatore che ha illustrato la nostra Bella Napoli attraverso il racconto di grandi personaggi come Totò, Eduardo De Filippo e Massimo Troisi, con proiezione di diapositive della vecchia Napoli e della Napoli misteriosa. Tra un quadro e l’altro dell’ evento il tenore Giuseppe Gambi ha intrattenuto gli ospiti con alcuni brani musicali. A fare da cornice ci sono stati alcuni attori che hanno recitato poesie inerenti la vecchia Napoli con personaggi tipici del passato ed un imitatore. La serata ha avuto uno scopo benefico e le donazioni sono state finalizzate ad aiutare la classe degli artisti disagiati nel periodo covid attraverso una donazione ad una associazione di pensionati artisti precari. Tra gli sponsor della serata la SMS Engineering sempre attenta agli eventi culturali finalizzati a dare visibilità alla Città di Napoli in Italia e nel mondo. Il Presidente dell’Associazione Nobili della Corona, il Cav. Vittorio Adelfi, ha consegnato delle Benemerenze agli sponsor della serata, in particolare un Premio come “Artista della Comunicazione” all’ ing. Massimiliano Canestro, Vice Presidente della SMS Engineering. Diverse le personalità del mondo della moda, musica, imprenditoria e delle istituzioni che hanno partecipato all’evento. Hanno presentato la serata la giornalista Cinzia Profita e il comico Massimiliano Cimino, quest’ultimo nelle vesti di presentatore, attore e imitatore ha interpretato i grandi personaggi del passato partenopeo tra cui: Pino Daniele, Eduardo DE Filippo, Diego Maradona, Massimo Troisi. Durante la serata presenti anche il Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Humanitas, presieduta da Don Roberto Schiavone di Favignana e rappresentata sempre da Massimiliano Canestro, la stilista di moda Tiziana Grimaldi, l’ “ambasciatore del sorriso” Angelo Iannelli, le modelle Daniela Castiello, Chiara Cernicchiara e Chiara Palumbo, Claudio De Martino, Claudio Acone e il patron di Villa Domi Domenico Contessa.

loading...