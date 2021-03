Massimiliano Canestro è stato invitato a ricevere un riconoscimento internazionale alla Internet Conference 2021 di Las Vegas

Condividi

“Massimiliano sei invitato ad accettare il riconoscimento internazionale nella Global Tech Conference di Las Vegas che si terrà a Las Vegas dal 23 al 25 giugno 2021. Sappiamo di essere insistenti su questo, ma riteniamo che meriti un riconoscimento nel settore tecnologico per i tuoi notevoli contributi e le prestazioni stellari nel settore” queste sono le parole inviate via email a Massimiliano Canestro, Vice Presidente della SMS Engineering, da uno degli organizzatori della InterCon (conferenza internazionale che prevede un costo di partecipazione di € 1.999,00 per i tre giorni). InterCon è una conferenza tecnologica globale leader che riunisce le menti più brillanti della tecnologia sotto lo stesso tetto per promuovere opportunità di apprendimento, networking e crescita. Dopo il successo planetario della manifestazione che nel 2019 si è tenuta a Dubai, nel 2021 si terrà all’MGM Grand di Las Vegas.

L’obiettivo di InterCon è fornire una piattaforma per il networking e l’apprendimento tra un gruppo chiuso di colleghi pluripremiati del settore. Sessioni approfondite e discussioni di brainstorming aiutano ad esplorare il mare di possibilità. Poiché la tecnologia è l’organo più vitale della struttura aziendale odierna, InterCon unisce la leadership di pensiero e gli ultimi progressi per potenziare migliaia di appassionati di tecnologia in tutto il mondo. Ciò rende InterCon uno degli eventi tecnologici più attesi nel 2021.

