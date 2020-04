Mascherine, Zinzi: “Qua niente è dovuto? De Luca in preda al primo caldo”

Condividi

“Le esternazioni del presidente De Luca, sempre più monarca assoluto nella sua torre salernitana, sono da primo colpo di sole. Parla della distribuzione di due mascherine per ogni famiglia e avvisa i campani che ‘qua niente è dovuto’. Eh no, caro Presidente, la Regione ha il dovere di difendere la sua popolazione da una pandemia e se oggi la mascherina, come ha ricordato, è uno strumento di protezione, allora questo è certamente un atto dovuto, come d’altra parte lo sono anche i tamponi, e non uno spot elettorale come evidentemente vuole farlo passare lei”. Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi commenta la posizione del Presidente De Luca espressa durante la diretta facebook.