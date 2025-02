MASANIELLO il musical di Tato Russo | Teatro Politeama dal 21 febbraio 2025 ore 21

1 minuto di lettura

Un’opera teatrale unica che incarna il sogno di riscatto appartenente non solo a Napoli, ma a tutte le società oppresse.

Più di 50 straordinari artisti: Francesco Boccia dà vita a Masaniello, Federica De Riggi è la passionale Bernardina, Lello Giulivo interpreta don Giulio Genoino, Aurelio Fierro jr. è Marco Vitale.

Le musiche originali di Tato Russo, Patrizio Marrone e Mario Ciervo, sotto la direzione musicale del maestro Enzo Campagnoli, avvolgono lo spettatore in melodie indimenticabili. Le coreografie di Ettore Squillace, i sontuosi costumi firmati da Giusi Giustino e le scenografie mozzafiato di Tonino Di Ronza, trasformano il palcoscenico in una Napoli vibrante, fatta di vicoli carichi di vita e mercati animati.

Con la Regia originale dell’autore ripresa da Renato De Rienzo e Maurizio Sansone,

Masaniello celebra l’anima e la cultura napoletana, fondendo il fascino del Seicento con la potenza narrativa del musical contemporaneo.

Un viaggio emozionante dove storia, musica e passione si incontrano per creare uno spettacolo indimenticabile.

Teatro Politeama dal 21 febbraio 2025

Per un’esperienza inclusiva e accessibile anche ai non udenti e agli spettatori nazionali ed internazionali, Masaniello il Musical sarà sottotitolato in italiano e inglese.

Per una reale disponibilità dei posti, si consiglia di consultare entrambi i circuiti: BigliettoVeloce & TicketOne.

I biglietti possono essere acquistati anche al botteghino del teatro Augusteo o presso il botteghino del teatro Politeama da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Una produzione CGE Ninni Pascale Giuseppe Cimino

Con il Patrocinio di

Accademia di Belle Arti di Napoli & Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella

