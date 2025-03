Marzo Donna 2025 con “Alla Scoperta di Sè” a Napoli il 27 marzo

2 minuto di lettura

“Un mese di eventi in città, a partire dall’8 marzo, promosso dal Comune di Napoli in occasione

della ricorrenza internazionale che celebra il ruolo della donna e sottolinea l’importanza della lotta

per i diritti e l’emancipazione femminile. Mostre, dibattiti, spettacoli, laboratori e concerti sono

dedicati al tema nell’ambito della rassegna Marzo Donna 2025 che quest’anno si intitola ‘Alla

scoperta di sé’ “

Il programma delle iniziative, realizzato con il contributo di associazioni -che si occupano di

violenza di genere- ed enti del terzo settore, è stato illustrato alla presenza del sindaco Gaetano

Manfredi, con la vicesindaca, Laura Lieto, l’assessora alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante,

l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, l’assessore alla Polizia Municipale

e alla Legalità, Antonio De Iesu, e la consigliera comunale Mariagrazia Vitelli”

All’interno del fitto programma rientra il progetto “La Scatola dei Sogni”, della associazione

Officina delle Idee. E’ un grande sforzo, l’evento dedicato alle donne, alla riscoperta del sé e alla

cura di sé.

L’ iniziativa si terrà il 27 marzo 2025 a Napoli e rientra nella rassegna “Marzo Donna 2025”

Durante la giornata, le partecipanti intraprenderanno un percorso di consapevolezza e benessere

attraverso attività di meditazione, mindfulness, tecniche di autodiagnosi emozionale e rituali di

bellezza, uno shooting fotografico sarà il ricordo del loro viaggio interiore.

La giornata “La Scatola dei Sogni” è realizzato dall’associazione Officina delle Idee (Presidente

Rosa Praticò), in collaborazione con: Arcidonna, MaiPiùViolenzaInfinita, Parthenope Rinasce,

Arapocore, Vagabond’s Art Company, Antonio Riccardo & Nicola Acella della Make-Up Academy,

Claudia make-up, Franco Capasso con Eccociqua, Antonio Ferrieri di Cuori di Sfogliatella ed altri

numerosi partner che, ogni giorno, combattono con piccoli e grandi contributi, per fermare la

violenza di genere e per promuovere i diritti delle donne.

Si alterneranno profonde discussioni, ed in itinere: un medley (anteprima assoluta del musical

Dancing is not a Crime) a cura della compagnia Vagabond’s Art, ispirato a FootLoose; interventi

olistici di Guido Mancini e Maria Teresa Tedesco; performance artistiche a cura degli studenti

dell’Istituto Archimede, (un particolare plauso alla disponibilità della dirigente scolastica Rori

Stanziano). Studenti che si esibiranno in abiti d’epoca, celebrando la bellezza di gesti e di

sentimenti. E tra i buoni sentimenti ed un idealistico, unico cuore, non poteva mancare Antonio

Ferrieri con il suo affermato abbraccio: Cuori di Sfogliatella e Toraldo, per scaldare gli affetti.

Il progetto vuole offrire un’opportunità unica di empowerment per le donne, incoraggiandole a

riscoprire la loro autenticità e bellezza interiore.

Si ringrazia fortemente l’Assessora Emanuela Ferrante per aver dato spazio alla associazione

“Officina delle Idee” ed a tutte le realtà che si impegnano quotidianamente per dire NO alla

violenza e dare voce a chi troppo spesso non può farlo.

