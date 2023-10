Marzano di Nola (AV): rissa durante incontro di calcio a 5 – denunciati 9 supporters

Condividi

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, a conclusione di un’attività info-investigativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, nove persone, di età compresa tra 23 e 36 anni, indagati, all’esito delle indagini, del reato di rissa in concorso, avuta luogo durante un incontro di calcio a 5. L’episodio risale al decorso 7 ottobre allorquando in Marzano di Nola (AV), presso il locale impianto sportivo era in atto l’incontro tra le compagini ASD ALWAYS Quindici e M.D.S. calcio, valevole per il campionato dilettantistico serie “C2” . Nella circostanza durante l’incontro per futili motivi, presumibilmente riconducibili alle reciproche offese delle opposte tifoserie, si innescava un violenta colluttazione che vedeva coinvolte numerose persone, alcune delle quali armate di bastone, e solo il tempestivo intervento degli operatori di Polizia evitava, dopo che l’incontro veniva sospeso in via cautelare, che la rissa degenerasse, con conseguenze ben più gravi. Gli accurati approfondimenti esperiti dalla Polizia di Stato di Lauro di Nola hanno consentito di acquisire elementi di responsabilità nei confronti dei soggetti denunciati i quali dovranno rispondere dei reati di rissa e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. E’ stata attivata la procedura per l’adozione dei DASPO sportivi da parte del Questore di Avellino.