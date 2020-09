Marta Fascina, la compagna di Berlusconi positiva al Covid-19

Condividi

Berlusconi ricoverato al San Raffaele a scopo precauzionale

Anche Marta Fascina, l’attuale compagna di Silvio Berlusconi, stando a quanto si è appreso, è risultata positiva al coronavirus.

La deputata di Forza Italia, 30 anni, è rimasta al fianco del leader del partito dall’inizio della pandemia con cui ha trascorso il periodo di lockdown in Provenza, nella villa della figlia Marina, e ora si trova in isolamento ad Arcore. Inoltre, Marta Fascina è stata in vacanza con Berlusconi in Sardegna, a Villa Certosa.

era risultato positivo al Covid-19 Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a scopo precauzionale. L’ex premier nei giorni scorsi. Secondo quanto si apprende, il ricovero è stato disposto dopo la comparsa di alcuni sintomi, ma il quadro clinico non desta preoccupazioni. E’ arrivato nella notte, accompagnato in macchina della sua scorta.

