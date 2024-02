Condividi

(Adnkronos) – ''Purtroppo quest'anno la situazione del Napoli è quella che è, se un allenatore non ottiene risultati è normale che venga mandato via. Abbiamo festeggiato tanto lo scorso anno e già questo è molto importante, certo non ci saremmo mai aspettati un risultato così negativo, è contro ogni previsione''. Così Marisa Laurito, da sempre grande tifosa del Napoli, commenta con l'Adnkronos l'esonero dell'allenatore azzurro Walter Mazzarri, ma confessa di non aspettarsi miracoli dal nuovo Mister Francesco Calzona. ''La cosa positiva di questo nuovo allenatore – spiega – è che ha già lavorato con Spalletti e quindi conosce già la squadra ma non mi aspetto di certo i miracoli, ovvio che spero che la situazione migliori ma non ho grandi aspettative. Tra l’altro questo allenatore è già impegnato anche altrove perciò ce lo dobbiamo dividere con gli altri'', conclude. (di Alisa Toaff) —[email protected] (Web Info)