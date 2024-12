Mariotto, prima di Ballando con le stelle un’altra ‘fuga’ in diretta

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Lo storico giudice di ‘Ballando con le stelle’ Guillermo Mariotto nella puntata del dance show di Rai 1 andata in onda sabato 30 novembre ha lasciato lo studio durante la diretta, tra lo stupore dei colleghi giurati e della stessa conduttrice Milly Carlucci. Ma non sarebbe la prima volta che Mariotto "sparisce" senza dare ulteriori spiegazioni. Lo stilista italiano-venezuelano aveva dato, infatti, un ‘assaggio’ di quanto sarebbe accaduto durante la semifinale di Ballando con le stelle, proprio il giorno prima, venerdì 29 novembre, quando Mariotto è stato ospite a Un Giorno da Pecora su Radio 1. Poco prima della fine della diretta, mentre l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino, in collegamento telefonico, rispondeva alle domande dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Mariotto si era alzato ed era uscito dallo studio senza dare troppe spiegazioni. E gli sbigottiti conduttori avevano dovuto attendere il suo ritorno avvenuto fortunatamente prima della fine del programma. Questa la dichiarazione riportata dalla redazione di 'Un Giorno da Pecora'. —[email protected] (Web Info)

